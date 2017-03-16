欧洲汇市：英镑跳升，因央行委员福布斯意外赞同升息

欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透伦敦3月16日 - 英镑周四跳升，此前即将离任的英国央行货币政策委员福布斯意外赞成本周升息，而赞同维持利率在纪录低点不变的多数决策者中，有部分人觉得要他们赞同升息并不需费太大力气。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯是唯一投票赞同升息至0.5%的委员，这是MPC自去年7月以来首次出现意见分歧。福布斯将在6月离任。
去年8月英国央行降息至纪录低点，以防经济受英国退欧公投拖累，但去年英镑大跌20%已带动通胀向央行2%的目标回升。
不过，随着越来越多的迹象显示薪资和消费者支出终于放缓，货币市场走势显示，在政治风险不断加重之际，央行升息令经济降温的可能性不大。
英镑兑美元跳升0.01美元，报1.2361美元，英镑兑欧元升逾0.5%，报0.8683英镑。
野村分析师Jordan Rochester表示，仍预计一旦退欧磋商开始，英镑将跑输，但英镑可能从目前水准开始短线升势。
“我们预计英镑兑美元可能不会升穿约1.25美元水准高端，兑欧元也不会升至远低于0.855英镑 。”(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选