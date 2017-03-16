欧洲汇市：英镑跳升，因央行委员福布斯意外赞同升息

路透伦敦3月16日 - 英镑周四跳升，此前即将离任的英国央行货币政策委员福布斯意外赞成本周升息，而赞同维持利率在纪录低点不变的多数决策者中，有部分人觉得要他们赞同升息并不需费太大力气。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯是唯一投票赞同升息至0.5%的委员，这是MPC自去年7月以来首次出现意见分歧。福布斯将在6月离任。

去年8月英国央行降息至纪录低点，以防经济受英国退欧公投拖累，但去年英镑大跌20%已带动通胀向央行2%的目标回升。

不过，随着越来越多的迹象显示薪资和消费者支出终于放缓，货币市场走势显示，在政治风险不断加重之际，央行升息令经济降温的可能性不大。

英镑兑美元跳升0.01美元，报1.2361美元，英镑兑欧元升逾0.5%，报0.8683英镑。

野村分析师Jordan Rochester表示，仍预计一旦退欧磋商开始，英镑将跑输，但英镑可能从目前水准开始短线升势。