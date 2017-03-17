欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，受益于英国央行会议记录

台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱与台股上扬
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
路透伦敦3月17日 - 英镑兑美元周五触及两周高位，英国央行部分官员可能倾向于升息的迹象，带动了对英镑的信心。
英国央行货币政策委员会最新会议记录周四令市场感到意外，会议记录显示，一位即将离任的委员投票赞成升息，其他委员也表示如果通胀升速很快，他们很快也会同意升息。
但这看来同经济基本面并不协调，最近一个月，经济数据终于开始显现出成长趋弱的迹象，因消费者面临英镑大跌20%的影响、楼市趋疲，且随着政府着手准备退欧磋商，就业和投资的前景也不明朗。
“我听上去，他们把对通胀和通胀预期的担忧看得比对需求的影响要重，”巴克莱汇市策略师Hamish Pepper表示。
“他们知道汇率已经大跌，他们知道会给进口物价增添压力。市场的担心是，这是否开始给通胀预期造成影响。我认为他们很欢迎市场消化一些未来一两年升息的几率。”
目前，短期英镑利率期货走势显示，市场消化了未来12个月英国会升息一次的预期。
在英国下月开始退欧协商，迈入一段新的政治压力期之际，这应给英镑提供一些支撑。
一些大型银行预计，英镑数月后将跌破1.2美元，但在英国央行的帮助下，英镑本周摆脱了围绕苏格兰再次举行独立公投，以及英国退欧协议可能对英国不利等政治杂音的干扰。
英镑兑美元高见1.2399美元，为3月1日来最高。1643 GMT，英镑小幅回落至1.2384美元，当日升幅为0.2%。
英镑兑欧元升0.5%，报0.8673英镑。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。