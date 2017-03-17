欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，受益于英国央行会议记录

路透伦敦3月17日 - 英镑兑美元周五触及两周高位，英国央行部分官员可能倾向于升息的迹象，带动了对英镑的信心。

英国央行货币政策委员会最新会议记录周四令市场感到意外，会议记录显示，一位即将离任的委员投票赞成升息，其他委员也表示如果通胀升速很快，他们很快也会同意升息。

但这看来同经济基本面并不协调，最近一个月，经济数据终于开始显现出成长趋弱的迹象，因消费者面临英镑大跌20%的影响、楼市趋疲，且随着政府着手准备退欧磋商，就业和投资的前景也不明朗。

“我听上去，他们把对通胀和通胀预期的担忧看得比对需求的影响要重，”巴克莱汇市策略师Hamish Pepper表示。

“他们知道汇率已经大跌，他们知道会给进口物价增添压力。市场的担心是，这是否开始给通胀预期造成影响。我认为他们很欢迎市场消化一些未来一两年升息的几率。”

目前，短期英镑利率期货走势显示，市场消化了未来12个月英国会升息一次的预期。

在英国下月开始退欧协商，迈入一段新的政治压力期之际，这应给英镑提供一些支撑。

一些大型银行预计，英镑数月后将跌破1.2美元，但在英国央行的帮助下，英镑本周摆脱了围绕苏格兰再次举行独立公投，以及英国退欧协议可能对英国不利等政治杂音的干扰。

英镑兑美元高见1.2399美元，为3月1日来最高。1643 GMT，英镑小幅回落至1.2384美元，当日升幅为0.2%。