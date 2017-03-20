欧洲汇市：英国确定启动脱欧谈判日期后英镑兑美元由升转跌

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透伦敦3月20日 - 英镑兑美元周一从三周高位回落，此前英国首相特雷莎梅发言人称，将于3月29日正式启动脱欧谈判。
该发言人表示，英国已经将首相特蕾莎梅的想法告知欧洲理事会主席图斯克办公室。这证实了路透稍早从布鲁塞尔发出的报道。
英镑兑美元在伦敦盘初涨约0.3%，在上述声明发表后逆转走势，最低触及1.2366美元，全日下跌0.2%。
“有传闻称，特雷莎梅将被迫延迟启动脱欧谈判，这对英镑有利，但声明消除了这方面的疑虑，”瑞穗银行对冲基金外汇销售负责人Neil Jones称。
英镑兑欧元跌0.2%，报0.8679英镑。
上周五发布的数据显示，在截至上周二当周，投机客将看空英镑/美元押注升至纪录高位。
部分分析师警告称，如果汇率朝相反方向走动，交易员可能不得不出脱空头头寸，这或将引发市场震荡。
欧洲理事会主席图斯克周一称，他将在收到英国启动脱欧谈判正式通知后的48小时内，向其它27个欧盟成员国陈述脱欧谈判原则草案。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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