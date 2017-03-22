欧洲汇市：英镑涨势止步于四周高位附近

路透伦敦3月22日 - 英镑在触及近四周高位后，周三走平，退欧恐导致英国经济放缓的疑虑，令英国央行未来一年内升息的臆测降温。

英镑过去一周已劲升3%，受美元走势反转及上周英国央行会议记录推动；央行会议记录显示，多位央行决策官员已接近投票支持升息。

周二公布的英国通胀数据强劲，促使货币市场接近充分消化未来12个月内升息的预期，这料避免英镑再度跳水。英镑下跌会进一步提高进口商品价格。

但许多人认为，英国央行只是利用有关利率的鹰派言论来应对英镑疲软和不断上升的通胀预期。

分析师亦指出，随着下月开始退欧谈判，英国与欧盟之间的争执可能打压英镑。

“一般来说，央行官员将汇率走势看作输入因素，类似于前提条件。他们往往会忽略这些类型的因素，”荷兰金融集团NNIP的首席投资策略师Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。

“同时，(去年)英国经济具有韧性令英国央行感到意外，因此有人认为有(升息)可能。”

英镑兑美元在亚洲交易时段触及1.2507美元的高位后，下滑约0.005美元。0908GMT时英镑兑美元下跌0.1%报1.2464，兑欧元上升0.1%至0.8651英镑。

去年底对英镑持更谨慎看法的一些在汇市业务方面排名前10大的银行，上个月再次大胆预期英镑将出现更多跌势，指因英国退欧谈判风险和经济增长减弱迹象，将导致英镑下跌。