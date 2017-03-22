欧洲汇市：英镑涨势止步于四周高位附近

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透伦敦3月22日 - 英镑在触及近四周高位后，周三走平，退欧恐导致英国经济放缓的疑虑，令英国央行未来一年内升息的臆测降温。
英镑过去一周已劲升3%，受美元走势反转及上周英国央行会议记录推动；央行会议记录显示，多位央行决策官员已接近投票支持升息。
周二公布的英国通胀数据强劲，促使货币市场接近充分消化未来12个月内升息的预期，这料避免英镑再度跳水。英镑下跌会进一步提高进口商品价格。
但许多人认为，英国央行只是利用有关利率的鹰派言论来应对英镑疲软和不断上升的通胀预期。
分析师亦指出，随着下月开始退欧谈判，英国与欧盟之间的争执可能打压英镑。
“一般来说，央行官员将汇率走势看作输入因素，类似于前提条件。他们往往会忽略这些类型的因素，”荷兰金融集团NNIP的首席投资策略师Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。
“同时，(去年)英国经济具有韧性令英国央行感到意外，因此有人认为有(升息)可能。”
英镑兑美元在亚洲交易时段触及1.2507美元的高位后，下滑约0.005美元。0908GMT时英镑兑美元下跌0.1%报1.2464，兑欧元上升0.1%至0.8651英镑。
去年底对英镑持更谨慎看法的一些在汇市业务方面排名前10大的银行，上个月再次大胆预期英镑将出现更多跌势，指因英国退欧谈判风险和经济增长减弱迹象，将导致英镑下跌。
周四公布的英国零售销售数据，将再次测试英国经济是否放缓以及放缓速度。交易商称，如果美元不出现又一轮全线疲弱走势，英镑难以突破1.25。(完) (编译 蔡美珍/张涛/杜明霞；审校 高琦/艾茂林/于春红)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)