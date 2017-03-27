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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 00:29 BJT

欧洲汇市：英镑高见1.26美元至七周高位，因美元的特朗普行情消退

路透伦敦3月27日 - 英镑兑美元周一涨近1%至八周高位，追随其他主要货币的涨势，此前美国共和党医保议案遇挫，削弱了对于总统特朗普兑现其他竞选承诺的信心。

本周英国料将正式提出退出欧盟的申请，英镑兑美元较周五收盘上涨0.8%，触及2月2日以来最高位1.2615美元。

英镑兑欧元也上涨0.1%，报0.8650英镑。交易员称，最近几周针对英镑的创纪录作空押注被挤轧，扶助英镑表现强于除日圆外的其它发达国家货币。

英镑目前处于10月以来一直未能突破的1.20-1.27美元区间的顶部。

“目前，1.25-1.27美元是卖出英镑的区间。一旦触及该区域，就会有卖盘浮现。今天下午已经出现了这样的情况。”

多家大型银行预计，英镑将在英国政府正式启动脱欧进程后跌穿1.2美元。

“我们在短期内看空英镑的观点因英国央行发布建设性的利率声明而受到挑战，”美银美林驻伦敦的策略师Kamal Sharma说。

“我们认为，对于看空英镑而言，里斯本条约第50条并不是最后一只将要落下的鞋子。从周三开始，退欧故事的讲述人将从特雷莎梅换成欧盟。这可能会向英镑进一步施压。”(完) (编译 母红; 审校 李军)
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