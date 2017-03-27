欧洲汇市：英镑高见1.26美元至七周高位，因美元的特朗普行情消退

标题新闻：美国CBO预计医改议案将令美联邦赤字十年减少1,190亿美元，2026年前2,300万人失去医保
CBO为国会预算办公室 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦3月27日 - 英镑兑美元周一涨近1%至八周高位，追随其他主要货币的涨势，此前美国共和党医保议案遇挫，削弱了对于总统特朗普兑现其他竞选承诺的信心。
本周英国料将正式提出退出欧盟的申请，英镑兑美元较周五收盘上涨0.8%，触及2月2日以来最高位1.2615美元。
英镑兑欧元也上涨0.1%，报0.8650英镑。交易员称，最近几周针对英镑的创纪录作空押注被挤轧，扶助英镑表现强于除日圆外的其它发达国家货币。
英镑目前处于10月以来一直未能突破的1.20-1.27美元区间的顶部。
“目前，1.25-1.27美元是卖出英镑的区间。一旦触及该区域，就会有卖盘浮现。今天下午已经出现了这样的情况。”
多家大型银行预计，英镑将在英国政府正式启动脱欧进程后跌穿1.2美元。
“我们在短期内看空英镑的观点因英国央行发布建设性的利率声明而受到挑战，”美银美林驻伦敦的策略师Kamal Sharma说。
“我们认为，对于看空英镑而言，里斯本条约第50条并不是最后一只将要落下的鞋子。从周三开始，退欧故事的讲述人将从特雷莎梅换成欧盟。这可能会向英镑进一步施压。”(完) (编译 母红; 审校 李军)
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* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 美国联邦基金利率期货走势暗示，美国6月升息的机率仍相当高 路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金 报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金 收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美联储5月会议记
该公司报告，2017会计年度第二季非GAAP每股收益为0.40美元，GAAP持续经营业务每股收益0.33美元，营收为124亿美元。