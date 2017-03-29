欧洲汇市：英国正式启动脱欧后英镑走势反复

路透伦敦3月29日 - 英镑兑美元周三触及日高后迅速回落，走势反复，此前英国正式启动脱欧，但没有给英镑带来明确方向。

今日英镑大幅波动，稍早一度触及八日低点1.2377美元，之后在确认触动里斯本条约第50条，正式开始同欧盟为期两年的退欧磋商后，英镑反弹至1.2478美元。

1330GMT，英镑又回落至1.2411美元，当日下滑0.33%，位于过去六个月交投区间1.20-1.28美元的中部。

“我认为在欧盟谈判立场更为清晰前，英镑将横盘整理。”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

英国首相特蕾莎梅在给欧洲理事会主席图斯克退欧信函中为谈判设定了积极的基调，但承认任务艰巨，两年内达成全面的协议有挑战性。

图斯克将在48小时内将磋商指引草案送呈欧盟其他27国，他们稍晚将在布鲁塞尔会晤，讨论局势。

图斯克对记者表示，欧盟的目标是将英国脱欧对欧盟公民、企业和成员国造成的代价降至最低，成员国领导人将在4月29日采纳磋商提议。

多数分析师表示，未来几个月影响英镑的关键因素是同欧盟磋商如何展开，以及英国未来经济表现。