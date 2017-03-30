欧洲汇市：英镑兑美元上涨，势将录得2015年以来的首个季度升幅

中国股市：沪综指早盘下跌逾1%，穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透伦敦3月30日 - 英镑兑美元周四上涨，并势将录得近两年来的首个季度升幅，因分析师将英国升息预期提前。
英镑本周触及1.2615美元的八周高位，周四约报1.25美元，距离该高位不远。
英镑在过去两周上涨约3%，因通胀加速燃起了对英国央行将收紧货币政策的预期，英镑同时受益于美元普遍走疲。
交易员和策略师称，未来数月驱动英镑的仍是英国脱欧谈判进程，以及对经济造成的影响。
本季度，英镑兑美元升幅略高于1%，自2015年第二季以来英镑每个季度均下跌。
但许多人仍预计英镑将易受冲击，最新的数据显示，看跌英镑头寸达到纪录高位。
英镑兑普遍走弱的欧元周四攀升近1%，报0.85765英镑。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
斯德哥尔摩--瑞典央行就金融稳定主题举行记者会。央行总裁英韦斯和金融稳定部主管Kasper Roszbach出席(0900)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)