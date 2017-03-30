欧洲汇市：英镑兑美元上涨，势将录得2015年以来的首个季度升幅

路透伦敦3月30日 - 英镑兑美元周四上涨，并势将录得近两年来的首个季度升幅，因分析师将英国升息预期提前。

英镑本周触及1.2615美元的八周高位，周四约报1.25美元，距离该高位不远。

英镑在过去两周上涨约3%，因通胀加速燃起了对英国央行将收紧货币政策的预期，英镑同时受益于美元普遍走疲。

交易员和策略师称，未来数月驱动英镑的仍是英国脱欧谈判进程，以及对经济造成的影响。

本季度，英镑兑美元升幅略高于1%，自2015年第二季以来英镑每个季度均下跌。

但许多人仍预计英镑将易受冲击，最新的数据显示，看跌英镑头寸达到纪录高位。