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市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 00:00 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，但市场显露“脱欧疲态”

路透伦敦4月4日 - 英镑周二下滑，受英国退欧条款的不确定性打压，但一些分析师称，英镑对国内政治发展变得不那么敏感了。

英镑兑日圆下跌1%至12周低位137.12日圆，因避险情绪引发投资者涌向传统避险资产，推动日圆全线上涨。

分析师称，市场风险偏好全线下滑，原因包括美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤，和法国大选将于月底拉开帷幕等。

过去九个月来，政治风险一直驱动着英镑走势，自去年6月公投脱欧以来，英镑兑美元下跌约17%。

但一些大型银行开始认为，随着长达两年的脱欧谈判正式启动，英镑不再会根据脱欧方面的微弱进展而起伏。

“英镑会根据脱欧谈判的实时进展而升降吗？我认为答案是否定的，”UBS Wealth Management外汇策略师Geoffrey Yu称，他补充道，投资者出现了“脱欧疲态”。

英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。

英国央行总裁卡尼预定周五发表演说，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三发表谈话。

英镑兑欧元周二下跌0.1%，至0.8561英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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