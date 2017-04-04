欧洲汇市：英镑下滑，但市场显露“脱欧疲态”

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月24日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠
路透伦敦4月4日 - 英镑周二下滑，受英国退欧条款的不确定性打压，但一些分析师称，英镑对国内政治发展变得不那么敏感了。
英镑兑日圆下跌1%至12周低位137.12日圆，因避险情绪引发投资者涌向传统避险资产，推动日圆全线上涨。
分析师称，市场风险偏好全线下滑，原因包括美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤，和法国大选将于月底拉开帷幕等。
过去九个月来，政治风险一直驱动着英镑走势，自去年6月公投脱欧以来，英镑兑美元下跌约17%。
但一些大型银行开始认为，随着长达两年的脱欧谈判正式启动，英镑不再会根据脱欧方面的微弱进展而起伏。
“英镑会根据脱欧谈判的实时进展而升降吗？我认为答案是否定的，”UBS Wealth Management外汇策略师Geoffrey Yu称，他补充道，投资者出现了“脱欧疲态”。
英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。
英国央行总裁卡尼预定周五发表演说，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三发表谈话。
英镑兑欧元周二下跌0.1%，至0.8561英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠
路透5月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8902 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.64 1.60 市北高新 13.27 1.036 1.86 大众交通 5.21 0.672 1.13 永生投资 10.62 1.196 1.29 老凤祥
路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行