欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动

路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。

周二，英镑兑美元飙升近0.04美元，触及去年12月以来最高水位，此前特雷莎梅意外要求早在6月8日举行大选。

英镑在周三略有回落，但周四截至1500GMT，英镑兑美元升0.5%，报约1.2835美元，距离周二触及的1.2908美元高位仅差不到0.01美元。

投资者似乎断定，特雷莎梅获得更多授权可能使她便在必要时向欧盟作出重大让步，从而使英国顺利退欧，并减少对英国经济的损伤。

YouGov周三夜间为泰晤士报所做的民调显示，特雷莎梅所在的保守党支持率为48%，工党为24%。

英镑兑欧元持平于0.8384英镑，周二一度触及12月以来最高的0.83145英镑。

“今日将盘整，我认为(市场)认识到既有上行风险也有下行风险，”ING汇率策略师Viraj Patel表示。