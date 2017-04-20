欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动

欧元债市：短期希腊公债收益率跳涨，因国际金主未就债务减免达成协议
路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
周二，英镑兑美元飙升近0.04美元，触及去年12月以来最高水位，此前特雷莎梅意外要求早在6月8日举行大选。
英镑在周三略有回落，但周四截至1500GMT，英镑兑美元升0.5%，报约1.2835美元，距离周二触及的1.2908美元高位仅差不到0.01美元。
投资者似乎断定，特雷莎梅获得更多授权可能使她便在必要时向欧盟作出重大让步，从而使英国顺利退欧，并减少对英国经济的损伤。
YouGov周三夜间为泰晤士报所做的民调显示，特雷莎梅所在的保守党支持率为48%，工党为24%。
英镑兑欧元持平于0.8384英镑，周二一度触及12月以来最高的0.83145英镑。
“今日将盘整，我认为(市场)认识到既有上行风险也有下行风险，”ING汇率策略师Viraj Patel表示。
“大选方面的乐观消息，可能使英退的风险最小化。”市场认为硬退欧是一大负面因素。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。
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美国商务部周二公布，美国4月新屋销售较前月急挫11.4%，经季节性调整后年率为56.9万户，预期为61.0万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%)