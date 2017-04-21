欧洲汇市：逊于预期零售销售数据拖累英镑下滑，但本周表现创11月来最佳

路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。

特蕾莎梅宣布要求在6月提前举行大选，刺激英镑兑美元周二急升逾0.04美元至10月来最高水准。投资人预计特雷莎梅有望在大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更大的权限。

周五英镑回落，因之前英国公布首季零售销售录得七年最大季度降幅，进一步显示去年退欧公投及因此导致的英镑下挫带动的物价上涨，最终令消费者感到了压力。

3月零售销售较前月下降1.8%，逊于路透调查分析师的所有预期值。路透调查的平均预估为下滑0.2%。数据公布后，英镑兑美元小跌，交易员称，英镑对数据的反应不大。

1546 GMT，英镑兑美元跌0.3%，报1.2770美元，周二高见1.2908美元。英镑兑欧元持平，报0.8362英镑。