欧洲汇市：逊于预期零售销售数据拖累英镑下滑，但本周表现创11月来最佳

《焦点》特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。
特蕾莎梅宣布要求在6月提前举行大选，刺激英镑兑美元周二急升逾0.04美元至10月来最高水准。投资人预计特雷莎梅有望在大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更大的权限。
周五英镑回落，因之前英国公布首季零售销售录得七年最大季度降幅，进一步显示去年退欧公投及因此导致的英镑下挫带动的物价上涨，最终令消费者感到了压力。
3月零售销售较前月下降1.8%，逊于路透调查分析师的所有预期值。路透调查的平均预估为下滑0.2%。数据公布后，英镑兑美元小跌，交易员称，英镑对数据的反应不大。
1546 GMT，英镑兑美元跌0.3%，报1.2770美元，周二高见1.2908美元。英镑兑欧元持平，报0.8362英镑。
英镑本周大涨令部分银行上修对英镑的预估，英镑最大空头之一的德意志银行将英镑年底预估由1.06美元上调至1.14美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透5月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 323.0 1 - - * 6月 292.3 132 308.3 512 * 7月 274.0 313 274.8 153 * 8月 255.5 321 256.0 229 * 9月 242.0 878 242.6 325 * 10月 233.1 6423 231.5 1161 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
路透伦敦5月23日 - 英镑周二保持守势，兑美元徘徊在七个月高位以下的水准，曼彻斯特发生一起自杀式炸弹袭击事件后，投资者等待英国暂停的大选选情的发展。