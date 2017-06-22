欧洲汇市：英镑区间波动，英国央行表态不一令投资者对加息前景看法存分歧

路透伦敦6月22日 - 英镑周四在略低于1.27美元处交投，因投资者对英国央行升息前景出现意见分歧，此前英国央行两位重量级官员本周就升息问题发出了相互矛盾的信号。

英国央行总裁卡尼周二在讲话时表示，现在并不是升息的时候。但央行首席经济学家霍尔丹却在另外一个场合表示，他预期在今年稍晚将投票支持升息。

大约一周前，英国央行八名决策者中的三位投票支持提高处于纪录低位的利率水平，令投资者对于英国央行何时进行10年来的首次升息的分歧加大。

在卡尼发表讲话后英镑下挫近1%，不过霍尔丹周三的发言又带动英镑反弹，曾一度回升至高点1.2704美元。

英镑/美元周四大部分时间在1.2654－1.2688美元之间徘徊，1440 GMT，英镑持平于1.2666美元。

英镑/欧元升0.1%，报0.8810英镑。

CIBC World Markets外汇策略师Jeremy Stretch说，英镑因霍尔丹讲话展开的反弹走势似乎有些过了。

野村证券策略师则称，他们预计英国央行将在8月3日会议上进行10年来首次升息。

投资者也在关注政治进展。英国民主联盟党(DUP)一名资深议员表示，下周四之前首相特雷莎梅与DUP达成协议、并获得其支持组建多数派政府的可能性很大。，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)亦表示对达成协议充满信心。(完) (编译 刘静；审校 李军)