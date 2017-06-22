欧洲汇市：英镑区间波动，英国央行表态不一令投资者对加息前景看法存分歧

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透伦敦6月22日 - 英镑周四在略低于1.27美元处交投，因投资者对英国央行升息前景出现意见分歧，此前英国央行两位重量级官员本周就升息问题发出了相互矛盾的信号。
英国央行总裁卡尼周二在讲话时表示，现在并不是升息的时候。但央行首席经济学家霍尔丹却在另外一个场合表示，他预期在今年稍晚将投票支持升息。
大约一周前，英国央行八名决策者中的三位投票支持提高处于纪录低位的利率水平，令投资者对于英国央行何时进行10年来的首次升息的分歧加大。
在卡尼发表讲话后英镑下挫近1%，不过霍尔丹周三的发言又带动英镑反弹，曾一度回升至高点1.2704美元。
英镑/美元周四大部分时间在1.2654－1.2688美元之间徘徊，1440 GMT，英镑持平于1.2666美元。
英镑/欧元升0.1%，报0.8810英镑。
CIBC World Markets外汇策略师Jeremy Stretch说，英镑因霍尔丹讲话展开的反弹走势似乎有些过了。
野村证券策略师则称，他们预计英国央行将在8月3日会议上进行10年来首次升息。
投资者也在关注政治进展。英国民主联盟党(DUP)一名资深议员表示，下周四之前首相特雷莎梅与DUP达成协议、并获得其支持组建多数派政府的可能性很大。，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)亦表示对达成协议充满信心。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。