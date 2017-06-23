欧洲汇市：英镑上涨，市场消化英国央行转变立场的前景

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透伦敦6月23日 - 英镑兑美元周五上涨近0.5%，受到利率预期发生转变提振，部分市场人士预计英国央行将在数月内加息。
日本的银行野村的分析师周四转而预期英国央行将在六个月内升息。在过去一周，英国央行政策委员会中有三名委员投入支持升息的阵营。
政策立场属于鹰派的英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四发表了离开央行之前的最后一次讲话，敦促其同事立即升息，以压制英镑贬值带来的通胀压力。
英镑/美元上涨0.4%报1.2732美元，英镑/欧元持平，报0.8795英镑。
“我们认为明年利率还将持稳--但市场肯定开始在消化未来六个月升息的可能。”荷兰合作银行策略师Piotr Matys称。“那明显提供英镑一些支撑。”
英国央行首席经济学家霍尔丹本周稍早发表讲话后，短期英国市场利率就已有转变，短期英镑利率期货走势反映12月前升息的机率增强。
巴克莱分析师表示，尽管他们仍坚持利率维持不变的预期，但英国央行有可能在11月加息，并开始在8月让市场为此作准备。
“我们不是要告诉英国央行他们该怎么做，而是弄清他们最可能怎么做。”野村的Jordan Rochester在一份客户报告中说。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。