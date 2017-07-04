欧洲汇市：英镑续挫，建筑业数据令英国经济前景蒙阴

路透伦敦7月4日 - 英镑周二连续第二日下挫，此前一英国建筑业调查显示6月增速放缓，进一步证实英国经济在今年开局缓慢后，可能难以重拾动能。

英镑在数据公布后跌至六日低点1.2918美元。周初英镑离九个月高位不到0.5美分，因投资人押注英国央行可能年底前加息。

Markit/CIPS英国6月建筑业采购经理人指数(PMI)跌至54.8，低于5月创下的18个月高位56.0，亦略低于路透调查分析师的预估中值55.0。

周一公布的制造业采购经理人指数显示，英国6月制造业增速慢于预期，新出口订单增速为五个月来最慢。

但三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman表示，对这些调查应“有所保留”，因他们反映上月的政治不确定性，当时执政保守党意外在议会大选中失去了多数席位的地位。

“上月政治不确定性上升，可能影响了企业信心。”他表示。

英国央行正考虑是否要进行十年来首次加息，且在关注经济其他领域的成长是否能抵消消费者支出放缓的迹象。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周一表示，虽然央行内部有些委员转向支持在10年来的首度升息，但他倾向于维持利率在历史低位。

但这看来对英镑无甚影响，上周，英镑兑美元录得近八个月最佳周度表现，因英国央行总裁卡尼表示，今年很可能需要升息，因为经济已经接近满负荷运转，央行将在未来数月对此进行讨论。

英镑兑欧元小跌0.1%，报0.8783英镑。(完) (编译 李军; 审校 母红)