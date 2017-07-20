欧洲汇市：英镑兑欧元跌至八个月低位，因缩减刺激举措预期提振欧元大涨

路透伦敦7月20日 - 英镑兑欧元周四跌至八个月低位，逼近0.90英镑水平，此前欧洲央行总裁称将在秋天讨论可能的政策调整。

尽管德拉吉称，决策者一致同意维持货币政策指引不变，未设定讨论政策调整的具体日期，但投资者认为秋季讨论的结果将是明年收紧货币政策。

欧元兑英镑最多跳升1.5%，触及0.89765英镑，为去年11月初以来最高。

“交易员也许认为，德拉吉的讲话没有预期得那么鸽派，尽管他重点强调仍然需要大幅刺激举措，以及通胀不振，”Caxfon外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称。

“最终，刺激举措将减少的预期可能继续支撑了欧元。”

英镑兑美元跌回1.30美元之下，因担心英国大臣为脱欧谈判达不成协议做准备。不确定情绪盖过了零售销售数据略高于预期的影响。

数据短暂扶助英镑收复一些失地。英镑下跌，因英国国际贸易大臣福克斯在接受电台采访时称，即使不达成脱欧贸易协议，英国也过得去。但很多经济学家曾警告称，不达成协议会损害经济活动。

英镑兑美元本周稍早升破1.31至10个月高位，因美元全线走软，且投资者预计英国未来数月可能升息。

但英国央行决策者明确表示，是否收紧货币政策将取决于数据。

周二英国公布的零售销售数据显示，6月零售销售同比增长2.9%，环比增长0.6%，均超过了路透调查的分析师的预估。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)