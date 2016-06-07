欧洲汇市：英镑自三周低位反弹，最新民调显示留欧阵营略占上风

路透伦敦6月7日 - 英镑兑欧元和美元周二反弹近1%，此前两项调查显示，6月23日公投时支持英国留在欧盟的阵营略占上风。

英镑贸易加权指数曾在周一触及三周低位，因两项在线调查显示退欧阵营领先4-5个百分点。

但是在YouGov为《泰晤士报》以及ORB为《每日电讯报》进行的调查中，支持留在欧盟的阵营领先一个百分点。

交易员称，自上周五公布了非常糟糕的美国非农就业数据后，美元普遍走软，这亦扶助英镑走势。前夜发布的英国零售销售和房价数据也提振英镑。

“脱欧事件对英镑的影响可能还没有结束，”比利时Kredyt Bank分析师在给客户的公告中称，“但至少在今日，消息面和全球背景足够有利，英镑得以反弹。”

英镑/美元 最新报1.4577，日内上涨1%，高于周一的1.4352，也高于2月开始脱欧宣传时触及的长期低位约1.38。

对冲未来一个月英镑剧烈波动的成本周一飙升至2008年底以来最高，因投资人担心英国退欧支持率上升，该波动率 周二持稳于约22%。

欧元/英镑 跌约1%至0.7784。（完）

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