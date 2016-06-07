欧洲汇市：英镑自三周低位反弹，最新民调显示留欧阵营略占上风

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透伦敦6月7日 - 英镑兑欧元和美元周二反弹近1%，此前两项调查显示，6月23日公投时支持英国留在欧盟的阵营略占上风。
英镑贸易加权指数曾在周一触及三周低位，因两项在线调查显示退欧阵营领先4-5个百分点。
但是在YouGov为《泰晤士报》以及ORB为《每日电讯报》进行的调查中，支持留在欧盟的阵营领先一个百分点。
交易员称，自上周五公布了非常糟糕的美国非农就业数据后，美元普遍走软，这亦扶助英镑走势。前夜发布的英国零售销售和房价数据也提振英镑。
“脱欧事件对英镑的影响可能还没有结束，”比利时Kredyt Bank分析师在给客户的公告中称，“但至少在今日，消息面和全球背景足够有利，英镑得以反弹。”
英镑/美元 最新报1.4577，日内上涨1%，高于周一的1.4352，也高于2月开始脱欧宣传时触及的长期低位约1.38。
对冲未来一个月英镑剧烈波动的成本周一飙升至2008年底以来最高，因投资人担心英国退欧支持率上升，该波动率 周二持稳于约22%。
欧元/英镑 跌约1%至0.7784。（完）
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。