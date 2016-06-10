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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 22:28 BJT

欧洲汇市：英镑下挫，退留两大阵营的拉票进入最后两周冲刺期

路透伦敦6月10日 - 英镑兑美元周五下跌近0.5%，对冲6月23日英国退欧公投前后汇率波动的成本升至七年最高。

自2月触及1.38美元的低位后，英镑表现得较有韧性，尽管面临公投若选择退欧，可能削弱经济增长和为巨额经常帐赤字提供融资可能面临问题等担忧。

不过在距离公投仅有两周之际，投机性投资者和公司已推高对冲英镑未来一个月波动的成本，目前定价显示，英镑兑美元一个月隐含波动率 高至24%。

这一影响渗透到周五美国市场英镑现钞汇率，将英镑兑美元 推至1.44美元之下，英镑兑欧元 下跌0.33%至0.7841。

“事实上，我们离公投日期越来越近，本周退欧和留欧几率有所变化，我们已从期权市场看到变化，”汇丰策略师Dominic Bunning表示。

英国退欧威胁自去年年底以来就占据主导，推动英镑贸易加权汇率 在11月中旬到4月中旬下跌逾10%。

风险逆转严重偏向英镑看跌期权，表明投资者最担心脱欧对英镑带来的威胁。

但交易员和策略师表示，投资者也想为一旦英国决定留在欧盟，英镑大幅上扬做好布局。主要银行的交易员预计，若英国决定留在欧盟，英镑将上涨至1.50-1.51美元左右。(完)

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(编译 刘静；审校 母红)

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