欧洲汇市：英镑下挫，退留两大阵营的拉票进入最后两周冲刺期

台湾经济指标预测--1月17日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透伦敦6月10日 - 英镑兑美元周五下跌近0.5%，对冲6月23日英国退欧公投前后汇率波动的成本升至七年最高。
自2月触及1.38美元的低位后，英镑表现得较有韧性，尽管面临公投若选择退欧，可能削弱经济增长和为巨额经常帐赤字提供融资可能面临问题等担忧。
不过在距离公投仅有两周之际，投机性投资者和公司已推高对冲英镑未来一个月波动的成本，目前定价显示，英镑兑美元一个月隐含波动率 高至24%。
这一影响渗透到周五美国市场英镑现钞汇率，将英镑兑美元 推至1.44美元之下，英镑兑欧元 下跌0.33%至0.7841。
“事实上，我们离公投日期越来越近，本周退欧和留欧几率有所变化，我们已从期权市场看到变化，”汇丰策略师Dominic Bunning表示。
英国退欧威胁自去年年底以来就占据主导，推动英镑贸易加权汇率 在11月中旬到4月中旬下跌逾10%。
风险逆转严重偏向英镑看跌期权，表明投资者最担心脱欧对英镑带来的威胁。
但交易员和策略师表示，投资者也想为一旦英国决定留在欧盟，英镑大幅上扬做好布局。主要银行的交易员预计，若英国决定留在欧盟，英镑将上涨至1.50-1.51美元左右。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月17日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单780亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,056.6亿台币，分别为： 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准，虽然有 新的需求出现，但需求量不大