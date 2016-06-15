更正-欧洲汇市：英镑小升，民调显示留欧阵营领先提供支撑

(更正：因译文有误，第六段改为“60亿美元”，非“60亿英镑”)

路透伦敦6月15日 - 英镑周三上涨，为逾一周来首次，兑欧元和美元上涨0.3%，此前最新民调显示支持留欧的阵营取得小幅领先。

交易商称，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)在英国市场收盘后公布的政策声明，这亦令市场平静。

过去一周的民调显示，退欧阵营支持率升高，这打击英镑。英镑贸易加权指数自5月底以来已下跌4%，市场走势仍不稳。

不过ComRes为太阳报做的调查显示，离公投还剩一周之际，留欧阵营领先1个点。赌盘赔率显示，英国公投留在欧盟的机率为62%，高于本周曾出现的低点55%。

“今晚的美联储会议之前英镑处在反弹模式，”City Index驻伦敦研究部门主管Kathleen Brooks表示。

对于英国公投结果对经济短期影响、以及该国如何为其巨大的经常帐赤字融资的担忧，已令投资者对英镑走弱的押注规模达到了60亿美元，创下逾三年最高。

交易员表示，下周上述做空英镑仓位的一部分可能会被解除，因投机客会对公投后英镑的大幅波动做对冲。

“英镑卖压或最多持续到本周末，”外汇基金Millennium高管Richard Benson表示。

欧洲盘初英镑兑美元 上涨0.35%至1.4169美元，兑欧元 则报0.7915英镑。(完)

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