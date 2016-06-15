欧洲汇市：英镑逾一周来首次上涨，市场静待美联储政策声明

路透伦敦6月15日 - 英镑周三上涨，为逾一周来首次，兑美元上涨高达0.5%，此前最新民调显示，支持留欧的阵营小幅领先。

交易商称，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)在英国市场收盘后公布政策声明，预计将偏鸽派，这亦扶助安抚市场。略胜预期的薪资和就业数据提振英镑升至1.4196美元的日高。

过去一周的民调显示，退欧阵营支持率升高，打击英镑。英镑贸易加权指数自5月底以来已下跌4%，市场走势基调仍然不稳。

不过ComRes为太阳报做的调查显示，离公投还剩一周之际，留欧阵营领先1个点。赌盘赔率显示，英国公投支持留在欧盟的机率为62%，高于本周二的55%。

“投资人可能已经为提防英国脱欧结果风险作了大量对冲，”比利时KBC分析师在报告中指出。

“全球市场风险意愿改善可能也缓解了英镑当下的压力，”他们表示。

1600GMT，英镑兑美元 升0.5%，报1.4181美元，兑欧元 涨0.2%，报0.7923英镑。

对于英国公投结果对经济的短期影响、以及该国如何为其巨大的经常帐赤字融资的担忧，已令投资者对英镑走弱的净押注规模达到了60亿美元，创下逾三年最高。

交易员表示，下周部分做空英镑的仓位可能会被解除，因投机客对公投后英镑大涨或大跌的走势进行了对冲。(完)

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