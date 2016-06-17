欧洲汇市：英镑/美元一周期隐含波动期权触及纪录高位，因脱欧公投临近

路透伦敦6月17日 - 对冲未来一周英镑大幅波动风险的成本在周五升至纪录高位，因为这一合约正好覆盖英国退欧公投的时间。

在现汇市场，英镑兑美元从10周低位反弹，因脱欧留欧两方阵营均暂停了拉票活动，此前一位亲欧派英国议员在周四遇害身亡。

一些分析师称，工党议员Jo Cox的遇害身亡可能在6月23日公投中提振留欧阵营人气。根据博彩业者Betfair的赔率暗示，留欧阵营的支持率周五升至67%，周四稍早一度降至60%。

英镑 升0.7%，报1.4318美元，从周四触及的4月初以来最低的1.4013美元反弹。兑欧元 也走高0.15%，报0.7892英镑。

“在过去24小时内，市场对可能脱欧的预期已经减弱，但这对外汇市场的影响有限，除非未来几天发布的民调结果继续显示脱欧可能性减弱，”摩根士丹利外汇战略负责人Hans Redeker称。

交易员称，一周期英镑/美元隐含波动性期权 在50交投，为历来高点，表明市场高度紧张。该期权可衡量在6月23日公投日期前后的波动幅度。

“流动性非常稀少，没有太多交投发生，但表面看来，如果公投留欧，那么英镑/美元将升到1.5150左右，而如果公投退欧，那么英镑或跌至1.3350美元，”一家北美银行驻伦敦的交易员说道。（完）

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