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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 21:16 BJT

标题新闻：PIMCO英镑投资组合主管称若英国退欧，英镑或降至30年低点1.30美元且英国央行将降息

PIMCO为太平洋投资管理公司

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