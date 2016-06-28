欧洲汇市：英镑收复部分失地，此前曾触及31年低位

路透伦敦6月28日 - 英镑周二兑美元和欧元收复部分失地，此前在英国上周公投决定退欧后英镑暴跌11%，但分析师称，这仅仅只是跌势暂停，而不是上行趋势的开始。

英镑兑美元的涨幅一度达到1.2%，在正常市况下，可以说是相当不错的反弹，但是在当前情况下就显得较为温和。上周四的退欧公投导致英镑创出现代史上最大跌幅，触及31年低位。

光上周五一天英镑便下跌约7%，为1973年实施浮动汇率后的最大单日跌幅。周二英镑兑美元 最高报1.3421，但仍比公投结果开始公布之前低了逾0.16美元。

“已经连续两日遭大幅抛售，所以走势暂缓也并不出奇，特别是在没有什么新消息的情况下--我觉得这才是关键，”ING外汇策略师Viraj Patel称。

投资者还认为对美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率预期的改变也支撑了英镑。根据CME的FedWatch，市场现在预计7月降息的可能性为7%，9月降息的可能性为18%，市场完全消化了至少12月前不会升息的预期。

部分分析师称另外一个帮助英镑走势平静下来的因素是英国和欧盟政客不急于启动《里斯本条约》第50条的脱欧程序。英国财政大臣奥斯本周二称，第50条条款应该在英国与欧盟未来关系更加清晰后再启动。

三菱东京日联银行的全球市场研究欧洲负责人Derek Halpenny称，未来数周政治言论可能会影响英镑走势。

标准普尔和惠誉这两家信贷评等机构周一同时调降英国的主权债信评级，认为上周的脱欧公投可能损及英国国内经济 ，不过目前看似乎并没有进一步累及英镑。

英镑兑欧元 涨1.0%至0.82585，周一曾跌至逾两年来最低。

英镑兑日圆 涨幅一度多达2%，触及137.43日圆高点。日圆在上周四公投后飙涨，兑英镑触及三年半高位。

分析师称，英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)远期合约走势，完全反映出英国央行会在今年底前降息，而且8月降息的几率超过50%，这应会令英镑承压。在举行公投前，利率期货走势暗示年底降息的几率为20-30%。(完)

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