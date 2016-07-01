英国金融市场：英镑走势挣扎，因预计英国降息英债收益率跌至纪录低位

路透伦敦7月1日 - 英镑兑欧元周五触及逾两年低位，因市场预期英国央行可能在未来几个月放松货币政策，以缓和经济所受退出欧盟的冲击。

英国公债收益率(殖利率) 跌至纪录低位，因投资者消化了降息预期，及今夏祭出更多量化宽松政策的可能。

周四英国央行总裁卡尼表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。 卡尼公投前曾警告如果选择脱欧，英国经济可能会陷入衰退。

卡尼表示，英国央行货币政策委员会将在下一次例行会议后的7月14日，宣布对公投影响的最初评估。货币市场基于英镑隔夜指数掉期预期，英国央行将在8月或9月降息，但一些分析师称英国央行可能在7月就会放宽政策。 欧元 兑英镑升0.4%至0.8388，为2014年3月以来最高。

英镑兑美元 持平于1.3320，距离周一触及的31年低点1.3122不远，并将录得连续第二周下跌，英镑贸易加权指数 降至79.8,逼平6月27日触及的2013年中以来最低位。

“英国央行总裁卡尼准备好在夏季降息，因英国经济承受巨大压力，已经导致短期英国公债收益率跌到负值，”摩根士丹利的汇市策略部门主管Hans Redeker说道，他预计英镑将走低，英国利率将下调。

全球主要大银行都预估，英镑将跌至1.20美元。自上周五以来，对于年末时的英镑汇价预估已经下调了最多0.30美元。（完）

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