英国金融市场：英镑走势挣扎，因预计英国降息英债收益率跌至纪录低位

香港已公布经济指标--2017/1/17
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透伦敦7月1日 - 英镑兑欧元周五触及逾两年低位，因市场预期英国央行可能在未来几个月放松货币政策，以缓和经济所受退出欧盟的冲击。
英国公债收益率(殖利率) 跌至纪录低位，因投资者消化了降息预期，及今夏祭出更多量化宽松政策的可能。
周四英国央行总裁卡尼表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。 卡尼公投前曾警告如果选择脱欧，英国经济可能会陷入衰退。
卡尼表示，英国央行货币政策委员会将在下一次例行会议后的7月14日，宣布对公投影响的最初评估。货币市场基于英镑隔夜指数掉期预期，英国央行将在8月或9月降息，但一些分析师称英国央行可能在7月就会放宽政策。 欧元 兑英镑升0.4%至0.8388，为2014年3月以来最高。
英镑兑美元 持平于1.3320，距离周一触及的31年低点1.3122不远，并将录得连续第二周下跌，英镑贸易加权指数 降至79.8,逼平6月27日触及的2013年中以来最低位。
“英国央行总裁卡尼准备好在夏季降息，因英国经济承受巨大压力，已经导致短期英国公债收益率跌到负值，”摩根士丹利的汇市策略部门主管Hans Redeker说道，他预计英镑将走低，英国利率将下调。
全球主要大银行都预估，英镑将跌至1.20美元。自上周五以来，对于年末时的英镑汇价预估已经下调了最多0.30美元。（完）
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 8.83* 7.36* 1/18 美银美林和中 金香港
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2