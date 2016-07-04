欧洲汇市：英镑在清淡交易中走高，关注服务业PMI数据

路透伦敦7月4日 - 走势艰难的英镑周一兑美元和欧元上涨，但距离一周前触及的31年低位相差不到2美分，此前英国公投决定脱离欧盟。

英镑是金融市场担心脱欧结果对经济产生影响的最主要表达方式，在公投结果发布当天，英镑 录得现代史上最大单日跌幅，两日内暴跌近12%。

美国市场因独立日假日闭市，市场交易清淡，英镑留守在1美分的交投区间内。

英镑稍早受到英国建筑业采购经理人指数(PMI)调查数据抑制，受公投担忧拖累，6月建筑业活动萎缩程度为七年来最为严重。英国央行将在未来数月下调利率以抵御公投对经济带来冲击的预期得到增强，上周英国央行总裁卡尼发表的讲话点燃了减息预期。

英镑微涨0.2%至1.33美元，距离上周触及的1.3122美元低位不到2美分，英镑兑欧元 微涨0.1%，报0.8381英镑，稍早触及两年半低位。

投资者称，尽管欧洲领导人要求英国尽快采取行动，但英国政客不急于启动脱欧程序的事实给了他们些许安抚。

“我们正处于一个休战时期，已经进行了公投，但在采取下一个举措前仍维持现状，下一步可能是启动脱欧程序，也可能是别的，”汇丰外汇策略师Dominic Bunning称。

英镑贸易加权汇率 追平上周五触及的三年低点79.7。

鉴于6月份企业采购经理人指数(PMI)所涉及到的数据是在英国公投前收集，对市场带来的影响较低，但部分银行认为，周二将公布的6月英国服务业PMI数据是否已经受到公投结果的一些直接冲击。

“(服务业PMI)调查涉及的时间有三天为英国公投后的工作日。如果有很多企业在公投后作出反馈，我们可能看到一份疲软的数据，”法国巴黎银行的汇市分析师在给客户的晨报中表示。

若数据疲软，将有利支持英国央行采取更多宽松措施，而不仅仅是货币市场已经预期的8月降息25个基点。英国央行将于周二发布金融稳定报告。

由于英国央行总裁卡尼暗示，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施，以因应公投结果的经济冲击，英镑上周末走势受到打击。(完)

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