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市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 01:01 BJT

更新版-欧洲汇市：英镑连跌两日后持稳，但预计将进一步下跌

(更新英镑午后走势)

* 英镑在连跌两日后徘徊在1.2921美元

* 公投后英镑兑美元下跌逾13%

* 地产基金暂停交易带来的冲击减弱

* 市场仍相信后市将进一步下跌

路透伦敦7月7日 - 英镑周四兑美元持平，兑欧元上涨，英国公投决定退欧后的政治和经济动荡的更多迹象并没有再给进一步抛售英镑提供明确的诱因。

分析师及交易商仍深信英镑将进一步走软，周三英镑逾30年来首次跌破1.30美元。

部分银行甚至预期将跌至1.20区间下档，有人预期最终将跌至与欧元平价；目前欧元报约0.85英镑。

“在跌穿1.28美元后，买家坚定地返回市场，”西联汇款企业外汇销售负责人Tobias Davis称。

“但英镑创下31年低点后，为可能跌向1.25开启大门，长期技术面水位及基本面将使这个威胁持续存在。”

七家开放式房地产基金暂停交易一事，是关注焦点，这被视为英国脱欧后金融压力升高的迹象 。但周三发布的美国强劲经济数据帮助改善了市场情绪。

英镑兑美元 持平，报1.2920美元，兑欧元 升0.3%，报0.85592英镑。

交易员表示，市场中绝大多数都预计英镑将进一步走软。

英国地产价格可能崩盘的前景令市场焦点重回英国弥补经常账赤字所需的资金流入上。

这暗示英镑可能出现进一步大幅调整，英国央行目前来看也势将降息扶助激活经济成长，而不是升息支撑英镑。

英镑3-5月制造业及工业产出数据略微好于预期，但市场没有理会这一数据，因数据覆盖的时间段为6月23日公投前。(完)

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