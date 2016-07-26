欧洲汇市：英镑跌至两周低点，英国央行官员威尔暗示转为支持宽松

路透伦敦7月26日 - 英镑周二触及两周低点，因英国央行官员威尔暗示，一系列低迷的英国数据对下一次央行会议“非常重要”，他上周表示需要先见到更多经济走疲的迹象才会支持降息。

虽然没有公开支持降息，但英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在接受金融时报采访时表示，上周的英国服务业和制造业采购经理人指数(PMI)“远比他之前预想的疲弱”。实际上这两项指标录得2008-2009年经济危机以来最大收缩幅度。

他表示，对于英国央行货币政策委员会(MPC)下周召开会议所作出的决定，上述数据将“非常重要”。

英镑兑美元 周二上午最低跌至1.3057美元，创下7月12日以来最低，到1455GMT回升至1.3100附近，日内下跌0.3%左右。但仍较上个月所及31年低位高出逾0.03美元。

部分策略师称，威尔的评论影响力有限，因他将在下周的MPC会议后离职。

“他并没有完全改变观点，只不过在说他想在8月会议前看到更多数据，”瑞银集团(UBS)G10货币策略主任Constantin Bolz称。

“况且市场已经完全消化了8月会议降息的可能性，唯一的问题是英国央行在其通胀报告中下调预估的幅度有多大，”他称。

“我们确实预计英国央行会采取进一步刺激举措，此外，我们才刚刚开始看到公投过后的数据，我们认为数据的表现会继续相当悲观，”法国兴业银行分析师Alvin Tan称。

英镑/美元自上个月英国公投退欧以来已大跌近12%。投资者担心退欧将给英国经济带来负面影响，尤其会打击英国本就巨大的经常帐赤字，而且如果投资流枯竭，赤字规模将进一步扩大。

英镑兑欧元 跌0.1%至约0.84英镑。

英国周三将发布第二季国内生产总值数据。(完)

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