欧洲汇市：英镑贸易加权指数从纪录低点反弹，因“硬退欧”担忧缓解

路透伦敦10月12日 - 英镑贸易加权指数周三从纪录低点反弹，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)表示，议会将有机会就政府的退欧计划进行辩论 ，并将寻求实现对欧洲市场的“最大准入”。

英镑兑美元和欧元一度大涨1.5%，因市场最初将特蕾莎梅的上述举措解读为，给了议员很大的机会来破坏“硬退欧”。过去两周，英国将硬性退欧的可能性让投资者胆战心惊。

不过在伦敦汇市中午时分，英镑缩减涨幅，因特蕾莎梅和英国脱欧事务大臣戴维斯在议会发表的讲话中，妥协的意愿减弱。

对许多交易员和分析师而言，英镑走强看上去只不过是四日大跌后稍作喘息。四日跌势拖累英镑贸易加权指数跌至纪录低点。

英镑兑美元仍在1.21美元附近，离1985年触及的略高于平价的历史低点还有一些距离。

英镑兑美元升0.8%，日内升幅几乎减半，较周二低点1.2090美元仅高0.01美元略强。

英国脱欧事务大臣戴维斯周三向议会表示，英国政府有权在与欧盟启动退欧磋商之前，触发正式启动退欧程序的第50条款。

大型银行仍预计英镑兑美元将在1.20-1.25之间，但上周五英镑闪跌至1.1491美元低位后，部分人士猜测，英镑兑美元是否会跌至平价水平。(完)

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