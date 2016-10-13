欧洲汇市：英镑贸易加权指数逼近纪录低位，退欧焦点转向高院裁决

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月13日 - 英镑贸易加权指数周四接近纪录低位，对英国将经历“硬退欧”，切断同欧洲单一市场关联的担忧令英镑继续承受沉重压力。
提出动议以迫使政府在触发正式退欧程序前寻求议会批准的牵头律师周四向高院表示，6月23日的退欧公投没有宪法基础，只不过是“建议性”的。
英国民间企图以一宗法律诉讼，迫使英国政府需获得国会批准方能正式启动退欧程序，诉讼审理在周四展开，多位部长级官员将此斥为意在推迟英国脱欧进程的反民主手段。 这对周四英镑走势影响不大。
最终裁决预计要等几周时间，无论哪方失利，可能都将上诉至最高法院。
交易商表示，法庭聆讯的时机和结果都不明朗，不愿看到政治不确定性的投资人会规避英镑。
“如果法庭裁决应授权议会投票，英镑可能上涨，因市场臆测议员可能投票反对触动里斯本条约第50条。”IronFX Global高级分析师Charalambos Pissouros表示。
“但如果法庭裁决政府有权自行启动脱欧程序，这可能引发英镑再度下挫。”
英镑兑美元 升0.1%，报1.2224美元，英镑兑欧元 跌0.2%，报0.9036英镑。
英镑贸易加权指数 报73.8，离周二所创的纪录低点73.383不远。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。