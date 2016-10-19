欧洲汇市：英镑兑欧元触及12日高位，但反弹道路崎岖

路透伦敦10月19日 - 英镑周三兑欧元触及近两周最高，在前日录得数月来的最大单日涨幅基础上续升，经受住了又一波关于脱欧和政府对央行态度等重大消息的考验。

相比政治消息而言，本周经济数据对市场的影响退居其次，市场对数据没有作出反应。数据显示，英国在6月公投决定脱欧后新增工作岗位减少，但没有大幅减少。

英镑在早盘受到冲击，因有消息称，在明年初英国政府就脱欧意愿给出正式通知前，德国不会开始进行磋商。

当英国财政大臣哈蒙德在议会发表讲话时，英镑一度收复部分失地。交易商称，受助于10国集团(G10)货币的隐含波动率普遍下跌。隐含波动率是评估未来数月预期波幅的指标。

英镑上周暴跌至纪录低位，因担心英国走向“硬脱欧”，即将加强控制移民放在单一市场准入之上的优先地位。周二英镑贸易加权指数 跳涨1.4%，英国央行周三下午4时的数据显示，英镑贸易加权指数持平于74.5。

在英国高等法院有关谁有权启动退欧条款的裁决中代表政府的律师James Eadie周二表示，退欧协议“很有可能”需要议会(而非仅仅是政府)批准。

“这帮助提振了英镑人气，因此英镑昨日出现了温和的释然性涨势，”三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman说。

“但涨势要想持续，要想看到更大的反弹，我们需要看到法院裁定启动里斯本条约第50条需要获得议会同意--在我们看来这更重要，市场将对这个进展更加敏感。”

英镑兑美元 今日持稳于1.2295美元，日内最多上涨0.3%。英镑兑欧元 升0.1%，报0.8920英镑。

“进一步下跌的预期仍很强，最近的反弹很可能被投资者看做是出脱头寸的机会，”FXTM分析师Jameel Ahmad称。(完)

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