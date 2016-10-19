欧洲汇市：英镑兑欧元触及12日高位，但反弹道路崎岖

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦10月19日 - 英镑周三兑欧元触及近两周最高，在前日录得数月来的最大单日涨幅基础上续升，经受住了又一波关于脱欧和政府对央行态度等重大消息的考验。
相比政治消息而言，本周经济数据对市场的影响退居其次，市场对数据没有作出反应。数据显示，英国在6月公投决定脱欧后新增工作岗位减少，但没有大幅减少。
英镑在早盘受到冲击，因有消息称，在明年初英国政府就脱欧意愿给出正式通知前，德国不会开始进行磋商。
当英国财政大臣哈蒙德在议会发表讲话时，英镑一度收复部分失地。交易商称，受助于10国集团(G10)货币的隐含波动率普遍下跌。隐含波动率是评估未来数月预期波幅的指标。
英镑上周暴跌至纪录低位，因担心英国走向“硬脱欧”，即将加强控制移民放在单一市场准入之上的优先地位。周二英镑贸易加权指数 跳涨1.4%，英国央行周三下午4时的数据显示，英镑贸易加权指数持平于74.5。
在英国高等法院有关谁有权启动退欧条款的裁决中代表政府的律师James Eadie周二表示，退欧协议“很有可能”需要议会(而非仅仅是政府)批准。
“这帮助提振了英镑人气，因此英镑昨日出现了温和的释然性涨势，”三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman说。
“但涨势要想持续，要想看到更大的反弹，我们需要看到法院裁定启动里斯本条约第50条需要获得议会同意--在我们看来这更重要，市场将对这个进展更加敏感。”
英镑兑美元 今日持稳于1.2295美元，日内最多上涨0.3%。英镑兑欧元 升0.1%，报0.8920英镑。
“进一步下跌的预期仍很强，最近的反弹很可能被投资者看做是出脱头寸的机会，”FXTM分析师Jameel Ahmad称。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍