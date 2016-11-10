欧洲汇市：英镑兑疲弱的欧元升至六周高位，欧元面临一系列政治风险

路透伦敦11月10日 - 英镑兑欧元周四急升1.5%，至六周高位，因投资者出脱英镑空头头寸，因特朗普胜选带来不确定性，市场聚焦即将到来的欧洲政治风险。

自6月英国公投脱欧以来，在发达市场的主要货币中，英镑一直身陷疲势，已经下跌了近20%，因预计英镑将进一步下跌，投资者累积了纪录高位的英镑空头头寸。

不过围绕特朗普胜选带来的不确定性，恐会给未来几个月带来不同的影响。特朗普在竞选期间提出了一系列潜在具有破坏性的政策主张，包括在美国和墨西哥之间建墙，宣布中国操纵汇率等。

英镑兑美元 周三下跌，周四上涨逾1%，高见1.2542美元。

英镑兑走弱的欧元 攀升至9月底以来最高水平的0.8670英镑。欧元未来几个月将面对一系列政治事件，包括下个月的意大利公投，春季法国大选等。

但有迹象显示，投资者仍押注英镑将下跌。从持仓情况来看，上周英镑空头仓位接近历史最高。

“从结构层面看，我们仍对英镑相当看空。预计年底时跌至1.20美元左右，明年底跌至1.10美元，”汇丰驻伦敦策略师Dominic Bunning称。

英镑贸易加权指数 触及五周高位的76.5，全日上涨1%，过去两周已经大约上涨3.5%，势将录得近八年来的最佳两周表现。(完)

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