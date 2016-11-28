欧洲汇市：英镑下滑，未受英国央行委员弗利葛言论影响

路透伦敦11月28日 - 英镑兑美元和欧元周一下滑，交易商称受伦敦交易时段早盘尾段的一个大单影响，今日大部分时间美元近期升势回调主导市场走势。

欧元最初得益于法国前总理菲永周日在中右翼政党总统候选人初选的第二轮投票中胜出，兑英镑升0.3%。欧元兑英镑上周录得2015年初以来的最大周度跌幅。

英镑兑美元 下跌0.5%，一度跌穿1.24美元，为两周来首次，后回升至1.2422美元。英镑兑欧元 报0.8522英镑。

“今日英镑跟随美元指数走势，”法国巴黎银行(BNP Paribas)10国集团策略师Clara Leonard称。

她称，英镑未明显受到英国央行货币政策委员弗利葛支持维持利率不变的言论影响。弗利葛是6月英国公投脱欧后主张实施经济刺激政策的坚定支持者之一。

交易商称，交投清淡，伦敦早间交易尾段的一个大单将英镑推低，逆转了稍早英镑兑普遍疲弱的美元的升势。

“我们一直强调的一个事情是流动性枯竭，市场很容易出现类似这样的走势，”美银美林策略师Kamal Sharma称。

英镑重现与美元走势长期的关联度，因美元过去一个月来上涨，且一些大投资者开始认为英镑已经消化了够多的英国计划脱欧带来的最初风险。