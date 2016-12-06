更新版 1-欧洲汇市：英镑从两个月高位回落，因政府坚持脱欧时间表

路透伦敦12月6日 - 英镑兑美元周二从两个月高位回落，之前，英国政府要求议会尊重其脱欧时间表，投资者抱持的脱欧可能推迟的希望破灭。

英镑兑美元 欧洲早盘触及1.2775美元的高位，因押注政府对高等法院做出的退欧裁决提起的上诉可能会失败。

但到1730 GMT，英镑兑美元较上述高位下跌超过0.01美元，日内下跌0.5%，报1.2666美元。

反对党工党呼吁英国政府在开始正式磋商前，制定其脱欧计划。不过，政府表示，议会应尊重6月公投结果，支持首相特蕾莎梅在明年3月底前启动里斯本条约50条的打算。

在假定英国政府坚持在明年3月底前正式启动脱欧程序的前提下，欧盟首席谈判官周二设定了到2018年10月与英国达成脱欧协议的目标。

“在年底前，所有这些杂音都对市场不利，只是为推升英镑的谨慎情绪提供了依据，”ING的汇市策略师Viraj Patel表示，“过去几周英镑大幅上扬，此轮涨势可能已经触顶。”

“从目前的情况来看，今日事态的发展表明，政府将设法按照其希望的时间表推动脱欧进程。英镑今日下午回落在一定程度上就是受此影响，但英镑也未能跌穿100日移动均线。”

英镑自10月初以来兑美元已上涨逾5%，当时在1.20美元左右交投，主要受对于英国可能硬退欧的预期影响。

这一预期，在很大程度上是被特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)及执政保守党其他资深成员在年度会议上的讲话激发的。

上周英国脱欧事务大臣戴维斯暗示，英国政府可能愿意继续向欧盟缴纳预算，以换取欧盟单一市场准入，这扶助英镑兑欧元 周一触及0.8305英镑的五个月高位，11月服务业采购经理人指数(PMI)好于预期，也在当日提振英镑。

周二，英镑兑欧元从上述高位略微回落，至0.84625英镑，日内小跌。

英国政府向最高法院提起上诉，试图推翻高等法院上月做出的裁决，这项裁决可能会让英国退欧计划生变。高等法院在11月裁定，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)不得在未经议会支持的情况下，启动里斯本条约第50条。此项裁决扶助提振英镑。

投资人认为议会参与度加大，将降低“硬退欧”的机率。投资者担心，硬退欧将会拖累经济并压低英镑汇率。(完)

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