欧洲汇市：英镑兑美元小涨，投资者等待诸多重要经济数据及央行会议

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透伦敦12月12日 - 英镑兑普遍下跌的美元周一上涨，收复上周失地。投资者等待本周英国诸多重要经济数据及英国央行政策会议。
英国指标10年期公债收益率(殖利率) 周一升至1.50%，为5月以来首次，这增加了英镑的吸引力。
同时，美元下跌，因担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)也会对美元上涨过度表示忧虑。市场普遍预计美联储将于周三升息。
欧洲交易时段尾盘，英镑兑美元 涨0.7%至1.2661；欧元兑英镑 跌0.4%至0.8365。
英镑兑美元上周下跌1.1%，为四周以来首见周线下跌，因英国议员表示，将坚守首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)退出欧盟的时间表，让投资人对于延后退欧的期望落空。
本周英国将公布众多经济数据，首先是周二公布的11月通胀数据，预料将小幅升至1.1%。物价明年料将大幅上涨，受英镑贬值效应影响。
英镑兑美元自英国公投决定退欧以来下跌约15%，兑欧元下跌约10%。
通胀数据公布后接着要登场的是就业、薪资成长、零售销售等数据，而英国央行将在周四公布今年最后一个政策决定。
荷兰安智银行(ING)外汇策略师Viraj Patel称，预计从现在到明年上半年，经济都将显现真正放缓的迹象。
“本周有可能是这种显现经济放缓迹象的开端。”
外界预料英国央行本周将不会调整利率或量化宽松买债计画，但投资人将密切关注总裁卡尼的评论，以了解未来数月的政策前景。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。