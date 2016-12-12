欧洲汇市：英镑兑美元小涨，投资者等待诸多重要经济数据及央行会议

路透伦敦12月12日 - 英镑兑普遍下跌的美元周一上涨，收复上周失地。投资者等待本周英国诸多重要经济数据及英国央行政策会议。

英国指标10年期公债收益率(殖利率) 周一升至1.50%，为5月以来首次，这增加了英镑的吸引力。

同时，美元下跌，因担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)也会对美元上涨过度表示忧虑。市场普遍预计美联储将于周三升息。

欧洲交易时段尾盘，英镑兑美元 涨0.7%至1.2661；欧元兑英镑 跌0.4%至0.8365。

英镑兑美元上周下跌1.1%，为四周以来首见周线下跌，因英国议员表示，将坚守首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)退出欧盟的时间表，让投资人对于延后退欧的期望落空。

本周英国将公布众多经济数据，首先是周二公布的11月通胀数据，预料将小幅升至1.1%。物价明年料将大幅上涨，受英镑贬值效应影响。

英镑兑美元自英国公投决定退欧以来下跌约15%，兑欧元下跌约10%。

通胀数据公布后接着要登场的是就业、薪资成长、零售销售等数据，而英国央行将在周四公布今年最后一个政策决定。

荷兰安智银行(ING)外汇策略师Viraj Patel称，预计从现在到明年上半年，经济都将显现真正放缓的迹象。

“本周有可能是这种显现经济放缓迹象的开端。”

外界预料英国央行本周将不会调整利率或量化宽松买债计画，但投资人将密切关注总裁卡尼的评论，以了解未来数月的政策前景。(完)

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