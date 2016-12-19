欧洲汇市：英镑兑美元跌至一个月低位，因脱欧过渡协议存不确定性

路透伦敦12月19日 - 英镑兑美元周一最多跌1%至一个月低位，延续之前两周连跌的走势，因对英国政府如何帮助企业渡过脱欧期存在不确定性。

英国国际贸易大臣福克斯周日称，英国可能需要一份过渡性协议，在与欧盟谈判期间为企业弥合差距，但不应该将欧盟的许多规定再“回购回来”。

同时，《金融时报》周日报道称，欧盟负责脱欧谈判的官员坚持，在欧盟提供任何过渡协议之前，英国应就其脱欧计划达成一致。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)上月率先提出这个想法。她定于1530GMT就上周的欧盟峰会向英国议会发表声明。

一项调查显示，有一半的英国雇主认为，随着英国脱欧，英国在投资和雇佣方面的吸引力在未来五年将减弱。

“随着欧盟的辩论展开，英镑持续走低，”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes称。

英镑兑美元 最多下跌1%，至1.2360美元，为11月23日以来最低。美元兑一篮子货币持于接近14年高位。

英镑兑美元在过去两周下跌了近2%，自6月24日脱欧公投以来已经总计下跌了逾17%。

英镑兑欧元 下跌约0.5%，报0.8414英镑，但仍距离本月初所及五个月高位0.8302不太远。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，投资者继续削减英镑空头部位，净空头部位降至9月第三周以来最低。

“12月是个危险月份，英镑仍对政治事件非常敏感，”纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick称。

“但英镑并非面临政治风险的唯一一个币种，所以英镑空头部位下降有其道理可言。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价