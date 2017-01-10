欧洲汇市：英镑兑美元和欧元在跌至两个月低点后回稳

路透伦敦1月10日 - 英镑兑美元和欧元周二在跌势两个月低点后回稳，在欧洲市场小幅收高，市场对于英国退欧计划的担忧，令英镑严重承压。

盘初英镑便在上一日下跌逾1%的基础上进一步下滑，之后回稳，兑欧元 和兑美元 分别在0.8750英镑和1.2100美元之上回稳。

交易商表示，本周英镑是否会进一步下滑可能要看周三英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)在议会的讲话，以及多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的言论。

法国巴黎银行仓位分析显示，过去一周多家大型汇市基金增加了对英镑的空头押注。

这是因特雷莎梅周末的讲话加深了“硬退欧”的疑虑，称无意保留“丝毫”欧盟成员国地位；硬退欧就是将移民控制置于欧盟单一市场准入之上。

自6月23日英国公投决定退出欧盟以来，英镑兑美元已经贬值19%，兑欧元则是贬值约12%，而欧元本身也一直容易受到政局不确定性影响。(完)

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