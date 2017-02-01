欧洲汇市：英镑上扬，受强劲制造业PMI数据和脱欧进程确定预期提振

路透伦敦2月1日 - 英镑兑欧元周三急升逾1%，受强劲数据和脱欧进程政治确定性增强合力推动，投资者受脱欧进程确定性鼓励减少了看跌英镑的押注。

英国国际贸易大臣福克斯称，退欧后可与约40个国家采行欧盟的自由贸易协定，无须协商新协议，这对英镑利好。

《英国卫报》概述了欧盟的一份报告称，欧盟谈判者必须与特雷莎梅政府达成一个“可操作”的协议，保护伦敦金融中心，否则欧盟成员国的经济将受到损害。

交易商和策略师称，美元兑欧元在周二大跌后反弹，也对提振英镑起到了作用。

“英镑近期涨幅60-70%来自于美元下跌，其余来自于人们减少持有的大量看跌头寸，”意大利裕信银行(UniCredit)全球外汇策略负责人Vasileios Gkionakis称。

伦敦下午时段英镑兑欧元 一度跌破0.85英镑，1647GMT，英镑兑欧元全日上涨0.9%，报0.8507英镑，兑美元 上涨0.5%，报1.2638美元。

英国议会即将结束为期两天的英国退欧辩论，1900 GMT进行投票表决。截至目前，议会看似料将同意政府在3月底启动退欧谈判的计划。

英国制造业采购经理人指数(PMI)再度表现强劲，亦与本周稍早一些经济降温的迹象相左。

“虽然我们仍预期英镑短线倾向进一步走软，但我们认为中期基本面看来较为利好，”美银美林分析师在一篇英镑交易报告中指出。

“我们对英镑/美元第一季/第二季预测仍为1.15美元，虽然我们承认这个目标正面临挑战。”(完)

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