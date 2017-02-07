欧洲汇市：英镑回升，因有迹象显示议会对脱欧协议将有更大发言权

路透伦敦2月7日 - 英镑兑美元周二从两周低位回升，因有迹象显示，英国政府面临越来越大的压力，要求其在脱欧最终协议上给予议会更多的发言权。

交易商称，英镑从稍早触及的1.2347美元的低位向1.25美元回升，主要受英国负责脱欧事务的官员锺仕维的讲话影响，他称，将会让议会对脱欧协议进行“举足轻重的”投票。

但锺仕维稍后重申，若英议会否决磋商达成的退欧协议条款，政府将不会重新磋商。

市场将上述讯息解读为，这进一步表明，首相特雷莎梅面临强大的压力，要求其软化在退欧磋商中将移民控制置于单一市场准入之前的立场。

“今天下午的这些讯息不是非常清晰，”法国兴业银行策略师Alvin Tan称，“我们知道的是政府和议会之间存在某种形式的对抗，所以我猜想，当这个消息出来时，人们急忙抓住机会。”

英国央行决策者福布斯也给英镑提供了进一步支撑，他称，如果增长稳固且通胀继续加快，英国央行应该很快会升息。