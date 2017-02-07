欧洲汇市：英镑回升，因有迹象显示议会对脱欧协议将有更大发言权

香港已公布经济指标--2017/5/25
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透伦敦2月7日 - 英镑兑美元周二从两周低位回升，因有迹象显示，英国政府面临越来越大的压力，要求其在脱欧最终协议上给予议会更多的发言权。
交易商称，英镑从稍早触及的1.2347美元的低位向1.25美元回升，主要受英国负责脱欧事务的官员锺仕维的讲话影响，他称，将会让议会对脱欧协议进行“举足轻重的”投票。
但锺仕维稍后重申，若英议会否决磋商达成的退欧协议条款，政府将不会重新磋商。
市场将上述讯息解读为，这进一步表明，首相特雷莎梅面临强大的压力，要求其软化在退欧磋商中将移民控制置于单一市场准入之前的立场。
“今天下午的这些讯息不是非常清晰，”法国兴业银行策略师Alvin Tan称，“我们知道的是政府和议会之间存在某种形式的对抗，所以我猜想，当这个消息出来时，人们急忙抓住机会。”
英国央行决策者福布斯也给英镑提供了进一步支撑，他称，如果增长稳固且通胀继续加快，英国央行应该很快会升息。
1700 GMT，英镑兑美元升0.1%，至1.2480美元。英镑兑普遍走软的欧元升0.7%，报0.8565英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-