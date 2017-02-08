欧洲汇市：英镑/美元守在1.25美元上方，未受英国脱欧影响经济的警告影响

路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。

周三英国央行调查暗示，今年雇主提供的薪资增幅为2012年来最小，而央行副总裁康利夫称短期内企业投资可能保持非常疲弱。

不过英国央行内并不是所有人都相信英国经济将开始失去动能。

央行货币政策委员会(MPC)外部成员福布斯在周二发表的讲话中称，如果经济成长保持稳健且通胀继续加速，英央行应很快升息。

英国央行上周召开会议，以9-0票数表决维持利率于纪录低点0.25%，但进一步调高2017年经济成长预估，然通胀展望并未调升。

“英国央行短期内不太可能升息，但如果经济增速持坚，且薪资增幅比预期强劲，升息机率可能在今年稍晚更加上升，这将给英镑带来更多支持，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。

英镑兑欧元周三持平，英镑兑美元升0.2%，报1.2535美元，由周二触及的两周低点1.2347反弹。