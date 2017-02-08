欧洲汇市：英镑/美元守在1.25美元上方，未受英国脱欧影响经济的警告影响

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
周三英国央行调查暗示，今年雇主提供的薪资增幅为2012年来最小，而央行副总裁康利夫称短期内企业投资可能保持非常疲弱。
不过英国央行内并不是所有人都相信英国经济将开始失去动能。
央行货币政策委员会(MPC)外部成员福布斯在周二发表的讲话中称，如果经济成长保持稳健且通胀继续加速，英央行应很快升息。
英国央行上周召开会议，以9-0票数表决维持利率于纪录低点0.25%，但进一步调高2017年经济成长预估，然通胀展望并未调升。
“英国央行短期内不太可能升息，但如果经济增速持坚，且薪资增幅比预期强劲，升息机率可能在今年稍晚更加上升，这将给英镑带来更多支持，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。
英镑兑欧元周三持平，英镑兑美元升0.2%，报1.2535美元，由周二触及的两周低点1.2347反弹。
经过剧烈震荡后，英镑三个月隐含波动率升至1月中旬以来高位。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p