欧洲汇市：英镑兑美元持于1.25美元上方，因特朗普暗示将发布税收政策声明

路透伦敦2月9日 - 英镑兑美元周四在接近一周以来最高水平交投，因英国再度公布乐观楼市数据，帮助缓解了国内经济增长担忧，美国总统特朗普有关税收政策的讲话令美元普遍走高。

过去一周英镑受到一系列经济迹象趋弱的打击，这些指标暗示消费者最终开始感受到英镑汇率下跌近20%、应会推升国内物价的影响。

本周稍早的数据也显示，英国房价出现了自去年6月公投脱欧以来的首次下降。但皇家测量师学会(RICS)周四发布的房价数据上扬，推翻市场预估的进一步温和下滑。

这令英镑兑美元在伦敦盘初涨至1.2582美元。稍后，特朗普承诺将就税收政策做出声明，以支撑经济和投资。

“当前的走势是受特朗普言论推动的，这引发了公债市场抛售，给美元带来一些推动，”花旗10国集团外汇策略欧洲主管Richard Cochinos称。

1630GMT，英镑兑美元全日下跌0.1%，报1.2529美元，兑欧元上涨0.2%至0.8510英镑。