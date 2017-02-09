欧洲汇市：英镑兑美元持于1.25美元上方，因特朗普暗示将发布税收政策声明

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦2月9日 - 英镑兑美元周四在接近一周以来最高水平交投，因英国再度公布乐观楼市数据，帮助缓解了国内经济增长担忧，美国总统特朗普有关税收政策的讲话令美元普遍走高。
过去一周英镑受到一系列经济迹象趋弱的打击，这些指标暗示消费者最终开始感受到英镑汇率下跌近20%、应会推升国内物价的影响。
本周稍早的数据也显示，英国房价出现了自去年6月公投脱欧以来的首次下降。但皇家测量师学会(RICS)周四发布的房价数据上扬，推翻市场预估的进一步温和下滑。
这令英镑兑美元在伦敦盘初涨至1.2582美元。稍后，特朗普承诺将就税收政策做出声明，以支撑经济和投资。
“当前的走势是受特朗普言论推动的，这引发了公债市场抛售，给美元带来一些推动，”花旗10国集团外汇策略欧洲主管Richard Cochinos称。
1630GMT，英镑兑美元全日下跌0.1%，报1.2529美元，兑欧元上涨0.2%至0.8510英镑。
一些大银行仍预计随着脱欧进程推进，英镑在未来数月将再跌10%，但自11月初以来，英镑一直顽强抵抗，未跌穿1.20美元价位。(完) (编译 刘静；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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