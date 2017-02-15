欧洲汇市：英镑兑美元跌至一周新低，因美国数据强劲提振美元

路透伦敦2月15日 - 英镑兑美元周三下跌逾0.5%，至一周新低，因在美国消费者物价指数录得近四年来最大月升幅，以及零售销售超预期后，美元急升。

英镑下跌逾0.6%，报1.2386美元，扩大稍早因英国就业数据不佳录得的跌幅。数据显示，英国第四季薪资增长放缓，对于面临未来数月通胀可能攀升的消费者而言是个坏消息。

“尽管英镑在英国数据公布后小跌，但今天英镑走势更多是受美元强势拖累，”CMC Markets首席分析师Michael Hewson表示。

英国第四季平均每周薪资所得较上年同期增加2.6%，市场预估为增加2.8%。失业率下降至2.8%，就业人口增加37,000人。

“英国就业数据持续反映英国去年下半年普遍正面的基调，但我们仍然认为英镑面临一些与触动里斯本条约第50条(正式退欧)相关的风险，”道明证券资深全球策略师James Rossiter表示。

周二公布的英国通胀数据回软，打压英镑兑欧元从一个月峰值回落，分析师认为，这暗示英国央行短期内将不会寻求升息。

“大家观察CPI数据，指称通胀距离应有的强劲水平还有很大差距，但这并不是说通胀在未来几个月内不会触及英国央行2%的目标，”CMC Markets的Hewson说。

尽管通胀攀升将支持升息预期，这是让投资者持有英镑的理由，但市场担心，如果未来数月薪资没有跟随通胀一同上升，则会削弱英国的消费者支出。

“问题仍在于投入物价劲扬，何时才会最终反映在消费者物价上，”德意志银行分析师Tathagata Ghose在一份报告中指出。