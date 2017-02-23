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市场报道 | 2017年 2月 24日 星期五 01:25 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑

路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。

英镑兑美元伦敦市场尾盘跳升达0.9%，触及2月9日来最高的1.2561美元。

对英国经济终于显露出退欧公投带来的压力的担忧在过去两周打压英镑，周三公布的数据显示，去年第四季英国企业投资下滑。

但因对美国经济政策和欧洲政局稳定的担忧加重，美元和欧元下滑，给英镑带来一些喘息。

周四美元普跌，因美国税改和公共支出计划缺乏进展，而周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录较预期更为鸽派，也打压美元。

在欧洲，对法国极右翼民族阵线领导人勒庞或将胜选的疑虑，压低欧元汇价。

英镑兑欧元上扬0.5%，报0.8436英镑，接近昨日触及的两个月高位0.8403英镑，但仍较退欧公投前的水准低了逾9%。

部份分析师表示，继12月及1月上半月贬值过后，英镑过去一个月表现相对稳定，或将预示未来几周将更强劲上涨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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