欧洲汇市：欧洲央行谨慎立场扶助英镑/欧元反弹，收复法国大选后的跌幅

路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。

英镑今日走高的主要原因是欧元普遍疲软，在欧洲央行总裁德拉吉称，决策者在本月的会议上没有讨论撤走宽松货币政策倾向后，欧元全线下跌。

1410 GMT，英镑兑欧元报约0.8426，高于德拉吉召开新闻发布会前的约0.8451，因经济和通胀加速增长未能整体改变欧洲央行利率制定者的立场，市场的失望情绪令欧元下跌。

“看多欧元人士对德拉吉感到失望，他们在寻找一些(政策调整)的线索，”ING外汇策略师Viraj Patel称，“没人预计政策立场会出现巨大转变，但期望他在表明量化宽松政策结束时间时能说，可能会是6月的会议。”

Patel还说，英镑兑欧元的表现跑赢美元兑欧元，也受到德国总理默克尔的讲话提振。她称，只有在英国脱欧协议敲定后，欧盟才会就未来与英国的关系达成一致。

周四，英镑兑美元攀升0.3%，报1.2886美元，也得益于民调显示，特雷莎梅有望在她所要求的6月份提前大选中取得压倒性胜利。

九天前，在特雷莎梅公布提前选举的消息后，英镑一度上涨多达0.04美元，但此后投资者对于推高英镑看上去信心不足。

美银美林的策略师Kamal Sharma表示，特雷莎梅在民调中领先，消除了英镑的下行压力，使其将会受益于税收流动--历史上通常会在4月推高英镑。

“这场选举的影响降低了下行风险，”他说，“这对英镑兑美元的影响基本上已经结束，现在我们回到季节性的出色表现。”

在过去12年里，英镑在4月初平均上涨2.3%。本月迄今，英镑上涨了2.5%左右。

但Sharma提醒到，英镑在5月的表现通常不如人意。(完) (编译 刘静；审校)