欧洲汇市：英镑徘徊在略低于1.30美元的水准，受本周乐观经济数据支撑

路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。

自特蕾莎梅两周前出人意料地宣布提前大选以来，英镑已经飙升约3.5%，市场认为，提前大选将使特蕾莎梅在未来18个月的退欧谈判中更有底气。

去年6月退欧公投以来，对冲基金和其它投机性投资者的天量英镑空仓似乎已过了高峰，激励许多人回补英镑趁机获利。

英镑上周触及七个月高位的1.2965美元，周五在略低于该水准处交易，全日升0.3%，报1.2956。

但一些策略师称，市场连续两周出脱空仓，意味着需要新的刺激因素才能进一步推高英镑。

“需要指出的是，英镑的投机性头寸达到了更加平衡的水平，表明需要新的买盘，比如在利率升高预期带动下的新买盘，才能在此价位基础上带动进一步持续上行走势，”法国农业信贷银行外汇策略师称。

4月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)意外升至四个月高点55.8，高于路透调查所有分析师的预估。

但投资者仍然存在不安情绪。在特雷莎梅指责欧盟官员试图影响下月英国大选之后，英镑本周初曾短暂下跌。

“目前似乎没有什么再度看空英镑的理由，”ING的策略师Viraj Patel表示。

“市场正在解除空头部位，试图达成中性水准。那可能是在1.30-1.31美元左右，但达到那里确实需要某种诱因--也许就是这次选举。”