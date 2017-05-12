欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见

路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。

英国央行周四的决定，粉碎了部分市场人士押注，他们原先预期会有更多政策委员将加入即将卸任的委员福布斯的行列、投票支持升息。再加上英国央行下调英国经济成长预估，工业生产数据也表现不振，拖累英镑跌破1.28美元。

周四尾盘收复部分失土之后，英镑又面临压力，周五0409 GMT，下跌0.1%至1.2871美元。

本周英镑累计跌近1%，这是4月4日当周以来首次周线下跌。但英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)意外要求提前大选以来，英镑仍累计升逾2%。

英镑兑欧元跌0.7%至0.8487英镑，在美国公布疲弱数据后，欧元普涨。

德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen称，英国政府与欧盟磋商前景可能不会平静，今年稍后可能将打压英镑。

多位分析师对英国央行在其预估中假设退欧磋商将顺利进行感到意外。Thu Lan Nguyen表示，“我们对此感到相对悲观，同磋商会相当顺利的预估相反。”

英国央行将今年经济增长率预估从2.0%下修至1.9%，但将2018年和2019年增长速度分别小幅上修至1.7%和1.8%。英国去年经济增长率为1.8%。