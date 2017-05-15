欧洲汇市：英镑再度向上测试1.30美元，投机性空仓已大幅削减

路透伦敦5月15日 - 英镑周一再度升向1.30美元，数据显示投机者已经削减了英镑空仓，减少规模创下逾一年以来之最，并且也是有记录以来的第三大削减力度。

在去年6月公投退欧后，英镑完全被负面看空人气所笼罩，但自从英国首相特雷莎梅在一个月前宣布要求提前举行大选后，这种看空情绪已经减弱。

周一午后中段，英镑上涨约0.25%，兑美元报1.2917美元；兑欧元报0.8503英镑。

许多的英镑“空头”，包括德银和美银美林等进行大型外汇交易的银行，都摒弃了他们的极度悲观预估，数据反映出在芝加哥期市有很多人也采取了同样的行动。

“可能更多的是因为倦怠，而不是因为乐观情绪，英镑波动不大，波动性没有了，因为大选的原因，有关脱欧的一些坏消息也暂停了...”渣打银行10国集团策略负责人Steve Barrow称。

周五晚间公布的数据显示，截至5月9日当周，芝加哥国际货币市场(International Monetary Market/IMM)的英镑净空仓较前一周减少34,566口，至46,798口，为去年7月以来最低。

这是IMM自1990年代中期有记录以来利多英镑的第三大仓位变动幅度。

净空仓头寸较3月底时的纪录高位107,117口减少了逾一半，降幅主要发生在特雷莎梅在4月18日宣布将在6月8日提前进行大选后。

“空头弃守是主要推动力，空军投降了，”法国兴业银行驻伦敦外汇策略主管Kit Juckes表示。(完) (编译 刘静；审校 李军)