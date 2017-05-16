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市场报道 | 2017年 5月 17日 星期三 01:03 BJT

欧洲汇市：英镑兑全面走强的欧元触及一个半月低点

路透伦敦5月16日 - 英镑兑全面走强的欧元周二挫至一个半月低点，兑美元在1.30美元下方持稳，摆脱了英国公布强劲通胀数据后大涨引发的一波卖盘。

英国公布4月通胀升幅超过预期，达到2.7%后，英镑兑美元一度触及约一周最高，之后很快出现一波卖盘将英镑压低至1.2865美元，午后，英镑兑美元收复失地，当日大致持平，仅升0.1%，报1.2909美元。

Amana Capital首席市场分析师Alejandro Zambrano将通胀数据公布后英镑迅即大涨归因于一些交易商认为英国央行可能在未来几个月内放弃不受物价上涨影响、保持利率稳定的立场，遂买入英镑。

但交易商表示，英镑之后跌超过0.5美分，反映市场相信鉴于市场对英国退欧措施担心的程度，英镑今年要突破1.30美元有难度。

1600GMT，英镑兑欧元大跌0.8%，报0.8595英镑，为3月31日来最低，因投资人普遍买入欧元。

周三英国将公布薪资和其他就业市场数据，周四将公布4月零售销售数据。

野村汇市策略师Jordan Rochester表示，“明日的风险是如果薪资数据强劲，市场可能再度作多英镑，但如果数据不够强劲，那么我认为英镑多头可能暂时叫暂停。”(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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