欧洲汇市：英镑兑全面走强的欧元触及一个半月低点

美国金融：达拉斯联储总裁柯普朗称公债收益率偏低证明升息需谨慎
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
路透伦敦5月16日 - 英镑兑全面走强的欧元周二挫至一个半月低点，兑美元在1.30美元下方持稳，摆脱了英国公布强劲通胀数据后大涨引发的一波卖盘。
英国公布4月通胀升幅超过预期，达到2.7%后，英镑兑美元一度触及约一周最高，之后很快出现一波卖盘将英镑压低至1.2865美元，午后，英镑兑美元收复失地，当日大致持平，仅升0.1%，报1.2909美元。
Amana Capital首席市场分析师Alejandro Zambrano将通胀数据公布后英镑迅即大涨归因于一些交易商认为英国央行可能在未来几个月内放弃不受物价上涨影响、保持利率稳定的立场，遂买入英镑。
但交易商表示，英镑之后跌超过0.5美分，反映市场相信鉴于市场对英国退欧措施担心的程度，英镑今年要突破1.30美元有难度。
1600GMT，英镑兑欧元大跌0.8%，报0.8595英镑，为3月31日来最低，因投资人普遍买入欧元。
周三英国将公布薪资和其他就业市场数据，周四将公布4月零售销售数据。
野村汇市策略师Jordan Rochester表示，“明日的风险是如果薪资数据强劲，市场可能再度作多英镑，但如果数据不够强劲，那么我认为英镑多头可能暂时叫暂停。”(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险 * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平 * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷 路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓 水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致 中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低 利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。 周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损 害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的 幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 五年/30年期公债收益率差 周二收窄至96个基点，为2 007年12月以来最窄水平。