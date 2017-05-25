欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月25日 - 英镑兑美元和欧元周四微跌，此前英国公布的数据显示，第一季经济增长放缓程度大于此前预期。
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透调查的大多数分析师此前预测，第一季增速将不会修正。初值已经较2016年第四季的0.7%的增速大幅放缓。
与此形成鲜明对比的是，德国经济第一季增长0.6%，西班牙经济第一季增长0.8%。经过通胀调整，英国家庭支出录得2014年第四季以来最弱的表现。
“目前，英国开始看上去像是一个欧洲的病人，”City Index研究主任Kathleen Brooks称。
数据发布前，英镑触及1.3012美元的日高，但伦敦尾盘下跌0.3%，报1.2936美元。
英镑兑欧元下跌0.2%，报0.8663英镑。
荷兰合作银行策略师Jane Foley称，这表明英镑难以守在1.30美元之上。上周，英镑因美元遭遇了逾一年来最差周度表现而升穿该水准。(完) (编译 刘静；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选