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债券 | 2017年 5月 25日 星期四 23:44 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家

路透伦敦5月25日 - 英镑兑美元和欧元周四微跌，此前英国公布的数据显示，第一季经济增长放缓程度大于此前预期。

英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。

路透调查的大多数分析师此前预测，第一季增速将不会修正。初值已经较2016年第四季的0.7%的增速大幅放缓。

与此形成鲜明对比的是，德国经济第一季增长0.6%，西班牙经济第一季增长0.8%。经过通胀调整，英国家庭支出录得2014年第四季以来最弱的表现。

“目前，英国开始看上去像是一个欧洲的病人，”City Index研究主任Kathleen Brooks称。

数据发布前，英镑触及1.3012美元的日高，但伦敦尾盘下跌0.3%，报1.2936美元。

英镑兑欧元下跌0.2%，报0.8663英镑。

荷兰合作银行策略师Jane Foley称，这表明英镑难以守在1.30美元之上。上周，英镑因美元遭遇了逾一年来最差周度表现而升穿该水准。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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