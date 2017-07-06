欧洲汇市：英镑微升，因投资者没有打消英国央行未来数月内升息的预期

路透伦敦7月6日 - 英镑周四在淡静交投中微升，英国一连串较为疲弱的经济数据未能令投资者打消对英国央行未来数月将会加息的押注。

尽管因采购经理人指数(PMI)调查指向经济活动降温，本周给英镑/美元施压，不过英镑距离5月所及的九个月高点仍距离不到一美分。

分析师称，英镑近期走强，主要归功于对英国央行将收紧货币政策的预期，一些投资者押注该央行最早下个月就会升息，此前一些决策者公开表态支持升息。

伦敦尾盘，英镑/美元升0.3%，报1.2967。

但英镑兑走强的欧元下跌，此前弱于预期的美国就业市场数据拉低美元。英镑兑欧元尾盘跌0.2%，报0.8798英镑。

摩根士丹利分析师在一份发给客户的报告中写道，尽管数据在6月议会选举后有所走软，但他们仍“爱着”英镑，并指出PMI调查等指标在去年退欧公投过后也曾随即“走软”，但之后又回升。

“我们对英镑的乐观情绪源自对我们所说‘英退经济学’的信心，而且英国央行将重新考虑英镑疲态及其对经济的影响，”他们写道。

“英镑走疲已侵蚀生活标准，而且随着通胀率高过英国央行2%目标，稳定性现在应该提上英国央行的议程。而提高利率预期足以达到这一目的。”(完) (编译 刘静；审校 李军)