欧洲汇市：英镑接近两周低点，因疲弱数据令投资人怀疑央行是否能加息

路透伦敦7月10日 - 英镑周一跌至近两周低点，一系列乏善可陈的数据令投资人质疑，是否英国央行真的像近期预警的那样，处于升息的边缘。

英国经济重拾动能的希望周一变得更加渺茫，多项调查显示大公司缩减了投资计划，消费者的信用卡消费也有所减少。

投资人关注本周稍晚将出炉的英国薪资和就业数据，若数据疲弱，可能令投资人更加怀疑央行官员近期有关可能在未来几个月加息讲话的可信度。

周一，英镑兑美元低见1.2855美元，为6月28日来最低，之后反弹，在1630 GMT，回升至1.2878美元，当日仍跌0.1%。英镑兑欧元持平，报0.8851英镑。

“汇市对央行是否能如官员们警告的那样升息有所怀疑，”三菱日联金融汇市分析师Lee Hardman称。

“市场对是否英国经济已经开始放缓有一些担忧，加上大选后的政治不确定性，使得英镑仍难以突破1.30美元。”

Hardman还表示，本周的一个焦点将是周三英国央行副总裁布罗德班特的讲话，如果他暗示可能在未来几个月内加息，可能会给予英镑重大提振。

“鲜有迹象显示薪资增长会导致英国央行对政策现状进行反思，”ING分析师Viraj Patel称，并指出副总裁布罗德班特将于周二发表讲话，可能成为影响英镑走势的一个因素。

“鉴于市场仍预期今年晚些时候加息的可能性在45%左右，我们依然认为，偏向于鸽派的重新定价，以及英国短期利率下跌，仍是英镑近期面临的主要下行风险，”他说。(完) (编译 李军; 审校 母红)