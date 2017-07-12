欧洲汇市：英镑受就业数据提振，暂别英退牵累

路透伦敦7月12日 - 英镑周三免于再度大跌，受略优于预期的薪资及就业数据提振，抵销了随着退欧谈判展开所浮现的连串政治及经济警讯。

信用评等机构穆迪周二稍晚发布声明指出，在英国公投退欧之后，英国的信用评等面临压力，同时也受到与欧盟协商结果的不确定性影响。

保守党政府在上月选举未能取得多数席次，因而保守党政府正承受巨大压力。有望成为亲欧盟自由民主党新领袖的Vince Cable周二表示，英国正一步步走向新的经济危机，这可能令民众更加支持反对退欧的政党。

同时，指标显示英国经济在今年开局低迷后难以重拾动能，消费者和企业信心受创。

英国央行副总裁布罗德班特称，他尚未准备好加息；在就业市场数据公布前，英镑兑美元在欧洲汇市早盘跌至两周低位，兑欧元挫至八个月低点。

根据官方数据，英国截至5月的三个月薪资增长进一步落后于通胀，但薪资增幅略高于预期。

“对于预期8月升息的人来说，目前看上去明显不现实，”三菱日联金融集团(MUFG)分析师Lee Hardman称，“罗德班特确实巩固了升息预期，这将有助于维持今年稍后升息的预估。”

1430 GMT时，英镑兑美元涨0.4%至1.2889美元，此前一度跌至1.2812。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话压制了今年余下时间升息超过一次的预期后，英镑一度跳升至1.2910美元，之后回落。

英镑兑欧元升近1%至0.8839英镑，从八个月低点反弹。

鉴于此类退欧相关冲击可能会在未来数月来袭，许多经济学家称英国经济远未准备好应对升息，而且多数近期出炉的数据继续拖累英镑。

不过，野村策略师Jordan Rochester是市场最知名的英镑多头之一，其预测英镑在年底时会达到1.37美元。

他称，布罗德班特的言论仍为官员们选择在8月会议上撤走额外紧急刺激措施留下空间。

这将支持利率回到0.5%，并为英镑提供些许支持。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)