欧洲汇市：英镑兑欧元升至三个月高位，受核心消费者物价指数提振

路透伦敦11月17日 - 英镑兑欧元周二升至三个月高位，兑美元亦上涨，此前发布的数据显示，英国10月核心通胀率略超预期。

官方数据显示，10月消费者物价指数(CPI)符合预期，但剔除波动性较大商品的核心通胀率为0.3%，高于0.1%的预期。核心CPI年率为1.1%，分析师预计为1.0%。

数据发布后，英镑 从数据发布前的约1.5173美元升至1.5215美元，日内持平，英镑兑美元本交易日大部分时间下跌。美元受美国工业产出数据弱于预期拖累回落。

欧元 跌至0.7005英镑的8月6日以来最低点，日内下跌0.3%，投资者越发确信，英镑将在未来几日内突破每欧元兑0.70英镑。

“英镑从通胀数据中寻获一些支撑，”Western Union Business Solutions公司对冲经理Tobias Davis称，“市场预期数据会更为疲软，并据此建立头寸。”

英镑过去几日受挫，因英国央行一名高层决策者表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，并不代表英国就会有所反应。

在此之前，英国央行总裁卡尼为升息预期降温，称外部情势对英国经济增长带来的风险加大。分析师称，这表明英国央行对英镑走强越来越不安，英镑贸易加权指数今年至今已累积上涨6.2%。

投资者正在消化2016年下半年的某一时点升息的可能性，最新的通胀率数据不会改变这一预期。

“我希望看见周四发布的英国零售销售数据带来意外的惊喜，这样才会相信英镑会进一步上涨，”IronFX Global高级技术分析师Charalambos Pissouros称。(完)